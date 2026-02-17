Сильный туман парализовал движение на ключевых трассах Казахстана
АО «НК КазАвтоЖол» предупредило о временном закрытии ряда участков республиканских дорог для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий — сильным туманом и ограничением видимости, передает BAQ.KZ.
Закрыты следующие участки:
Акмолинская область:
-
граница Костанайской области — граница СКО;
-
город Кокшетау — граница СКО;
-
город Кокшетау — город Атбасар;
-
город Щучинск — село Зеренда;
-
город Щучинск — город Кокшетау;
-
граница Костанайской области — поселок Сурган;
-
поселок Аксай — поселок Бузулук.
Костанайская область:
-
поселок Узунколь — граница СКО;
-
город Аркалык — граница Акмолинской области;
-
поселок Сарыколь — граница СКО;
-
село Аулиеколь — граница Акмолинской области.
Северо-Казахстанская область:
-
граница Акмолинской области — граница РФ;
-
граница Акмолинской области — село Рузаевка;
-
граница Акмолинской области — село Новоишимское;
-
село Рузаевка — граница Костанайской области;
-
город Петропавловск — город Мамлютка.
Ориентировочное время открытия дорог — 18 февраля 2026 года в 09:00.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и по возможности воздержаться от поездок по закрытым участкам.
