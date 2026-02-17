АО « НК КазАвтоЖол » предупредило о временном закрытии ряда участков республиканских дорог для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий — сильным туманом и ограничением видимости, передает BAQ.KZ.

Закрыты следующие участки:

Акмолинская область:

граница Костанайской области — граница СКО;

город Кокшетау — граница СКО;

город Кокшетау — город Атбасар;

город Щучинск — село Зеренда;

город Щучинск — город Кокшетау;

граница Костанайской области — поселок Сурган;

поселок Аксай — поселок Бузулук.

Костанайская область:

поселок Узунколь — граница СКО;

город Аркалык — граница Акмолинской области;

поселок Сарыколь — граница СКО;

село Аулиеколь — граница Акмолинской области.

Северо-Казахстанская область:

граница Акмолинской области — граница РФ;

граница Акмолинской области — село Рузаевка;

граница Акмолинской области — село Новоишимское;

село Рузаевка — граница Костанайской области;

город Петропавловск — город Мамлютка.

Ориентировочное время открытия дорог — 18 февраля 2026 года в 09:00.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и по возможности воздержаться от поездок по закрытым участкам.