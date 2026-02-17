  • Главная
Сильный туман парализовал движение на ключевых трассах Казахстана

Сегодня 2026, 19:40
АВТОР
Фото: pixabay.com

АО «НК КазАвтоЖол» предупредило о временном закрытии ряда участков республиканских дорог для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий — сильным туманом и ограничением видимости, передает BAQ.KZ.

Закрыты следующие участки:

Акмолинская область:

  • граница Костанайской области — граница СКО;

  • город Кокшетау — граница СКО;

  • город Кокшетау — город Атбасар;

  • город Щучинск — село Зеренда;

  • город Щучинск — город Кокшетау;

  • граница Костанайской области — поселок Сурган;

  • поселок Аксай — поселок Бузулук.

Костанайская область:

  • поселок Узунколь — граница СКО;

  • город Аркалык — граница Акмолинской области;

  • поселок Сарыколь — граница СКО;

  • село Аулиеколь — граница Акмолинской области.

Северо-Казахстанская область:

  • граница Акмолинской области — граница РФ;

  • граница Акмолинской области — село Рузаевка;

  • граница Акмолинской области — село Новоишимское;

  • село Рузаевка — граница Костанайской области;

  • город Петропавловск — город Мамлютка.

Ориентировочное время открытия дорог — 18 февраля 2026 года в 09:00.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и по возможности воздержаться от поездок по закрытым участкам.

