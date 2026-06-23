Министерство здравоохранения Казахстана запускает пилотный проект по развитию системы раннего вмешательства для детей с рисками нарушений развития. Проект, который будет реализован по принципу "одного окна", стартует на базе 32 районных больниц, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Вопросы внедрения инициативы обсудили на первом заседании межведомственного Координационного совета по развитию системы медицинской помощи детям с рисками нарушений развития.

Открывая заседание, первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев подчеркнул, что охрана здоровья детей остается одним из стратегических приоритетов государства.

По данным Минздрава, с первых дней жизни детям в Казахстане проводят пять видов скрининговых обследований, а ежегодные профилактические осмотры охватывают более 5 миллионов детей.

С 2025 года в организациях первичной медико-санитарной помощи уже работают 386 центров развития и раннего вмешательства. В ведомстве отмечают, что это позволяет выявлять нарушения развития на более ранних этапах и своевременно оказывать необходимую помощь.

Тем не менее, участники заседания обратили внимание на сохраняющийся дефицит таких услуг. По их словам, действующая система коррекционной поддержки пока не полностью закрывает потребности детей и семей, из-за чего существует риск упустить так называемое "золотое окно" развития – критически важный период до пяти лет.

По итогам заседания принято решение о запуске пилотного проекта в сельских медицинских организациях Алматинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областей и области Жетысу.

Также в рамках Концепции "Дети Казахстана" планируется создание единой межведомственной цифровой платформы сопровождения детей до 18 лет на базе портала eGov. Ожидается, что система обеспечит непрерывное сопровождение ребёнка на всех этапах получения необходимой помощи – от первого обращения до реабилитации.

В ведомстве подчёркивают, что новые меры направлены на повышение доступности ранней помощи, улучшение качества жизни детей с особенностями развития и снижение уровня детской инвалидности в стране.