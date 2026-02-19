Сколько просят за доллар в обменниках Казахстана

Фото: pixabay.com

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 19 февраля курс доллара составил 489,17 тенге. За сутки американская валюта снизилась незначительно — на 0,11 тенге, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах страны установились следующие средние курсы:

  • доллар США: покупка — 491–493 тенге, продажа — 494–496 тенге;

  • евро: покупка — 575–579 тенге, продажа — 581–583 тенге;

  • российский рубль: покупка — 6,27–6,39 тенге, продажа — 6,41–6,46 тенге.

Таким образом, официальный биржевой курс доллара сохраняется ниже отметки 490 тенге, тогда как в обменниках разница между покупкой и продажей по-прежнему достигает нескольких тенге.

