Сколько просят за доллар в обменниках Казахстана
Сегодня 2026, 17:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 17:48Сегодня 2026, 17:48
117Фото: pixabay.com
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 19 февраля курс доллара составил 489,17 тенге. За сутки американская валюта снизилась незначительно — на 0,11 тенге, передает BAQ.KZ.
В обменных пунктах страны установились следующие средние курсы:
-
доллар США: покупка — 491–493 тенге, продажа — 494–496 тенге;
-
евро: покупка — 575–579 тенге, продажа — 581–583 тенге;
-
российский рубль: покупка — 6,27–6,39 тенге, продажа — 6,41–6,46 тенге.
Таким образом, официальный биржевой курс доллара сохраняется ниже отметки 490 тенге, тогда как в обменниках разница между покупкой и продажей по-прежнему достигает нескольких тенге.
Самое читаемое
- Жильцов четырехэтажки в центре Астаны круглый год топит канализацией
- В Туркестанской области массово ловят торговцев на завышении цен
- КНБ подтвердил досудебное расследование в отношении экс-заместителя акима Костанайской области
- Казахстан стал первой страной ЦА, ратифицировавшей Токийскую конвенцию
- В Казахстане вводят новые правила интернет-покупок: появятся НДС и отдельная декларация