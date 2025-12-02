В Казахстане в рамках мероприятий по устойчивому управлению популяцией сайгаков с 1 июля по 30 ноября 2025 года было изъято порядка 196 тысяч животных. Туши направлены на переработку отечественными мясоперерабатывающими предприятиями, передает BAQ.KZ.

На совещании, проведённом под председательством Романа Скляра, первого заместителя Премьер-министра, были заслушаны итоги работы по контролю численности сайгаков и предотвращению ущерба сельскому хозяйству.

По данным Минэкологии, численность сайги в стране достигла 4 миллионов особей, а после окота в 2026 году может составить порядка 5 миллионов. Для поддержания экосистемного баланса и предотвращения ущерба сельхозугодьям проводимые мероприятия выполняются строго по научным рекомендациям Института зоологии.

Особое внимание уделяется учету и хранению дериватов. Все рога сайгаков промаркированы и хранятся в подведомственной Министерству организации РГКП "ПО "Охотзоопром" с усиленной охраной. Совместно с АО "Казахтелеком" реализуется проект по цифровой маркировке рогов, обеспечивающий полную прослеживаемость и законный оборот продукции.

Представленная система получила поддержку на Международной конференции CITES и рассматривается как основа для постепенного снятия ограничений на экспорт дериватов казахстанского происхождения.

Роман Скляр поручил Министерству экологии и природных ресурсов и другим госорганам подготовить мероприятия по устойчивому управлению популяцией сайгаков в 2026 году и завершить формирование нормативной базы по маркировке и обороту дериватов с учётом международных требований.