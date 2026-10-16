Скот обеспечили кормами на зиму: cена заготовили почти 105% от плана

Зима скоту не страшна. Фермеры по всей стране запасли больше 42 млн тонн кормов, и главного, сена, получилось даже больше плана. Его заготовили 26,9 млн тонн, это почти 105% от задуманного. А в сараях еще лежат 3,6 млн тонн с прошлой зимы.

Сено это основа рациона, но не единственное блюдо. Соломы запасли 4,9 млн тонн, это 103% плана, силоса 2,9 млн тонн, тоже чуть больше плана.

Сенажа немного недобрали до плана, его 2,3 млн тонн, или 99,4%. Концентрированных кормов, то есть зерновых смесей, 5,5 млн тонн, почти 96% от плана.

С таким запасом хозяйства могут спокойнее ждать зиму, даже если она выдастся суровой. Лишнее сено это подушка безопасности на случай морозов и метелей.

Если же кормов все-таки не хватит, есть запасной вариант. Продовольственная контрактная корпорация к зиме соберет фуражный фонд зерна и при необходимости раздаст его фермерам.

Данные пока оперативные, их собрали акиматы областей. Минсельхоз продолжает следить за тем, как заканчивается заготовка.