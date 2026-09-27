События в Мангистау: поручения Президента и принятые меры
Президент с момента происшествия держал ситуацию на контроле.
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По его поручению была создана Правительственная комиссия, началось расследование, семьям погибших оказали необходимую помощь.
Представляем хронологию поручений Президента и принятых решений в связи с трагическим происшествием во время учений на Каспийском море.
Как произошла трагедия?
Трагедия произошла 24 сентября, на третий день учений «Хазар қорғаны – 2026», проходивших в казахстанском секторе Каспийского моря. На побережье Каспийского моря, в 43 километрах от Актау, при высадке личного состава с катера «Қайсар» в условиях неблагоприятной погоды в море унесло 17 военнослужащих Военно-морских сил. Сразу после происшествия стало известно о девяти погибших и троих выживших. В учениях участвовали более 500 военнослужащих, корабли и катера Военно-морских сил, гидрографические суда, подразделения Береговой охраны Пограничной службы КНБ и авиация Сил воздушной обороны.
24 сентября — первое поручение Президента
После распространения информации о гибели военнослужащих во время военных учений в Мангистауской области Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших.
Глава государства поручил Правительственной комиссии принять необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего и оказать помощь семьям погибших военнослужащих.
В тот же день распоряжением Премьер-министра была создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих. Комиссию возглавил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.
В состав комиссии вошли представители центральных государственных органов и правоохранительных структур. Комиссия выехала на место происшествия и приступила к организации следственных мероприятий, а также оказанию необходимой помощи семьям погибших.
Кроме того, была создана межведомственная оперативно-следственная группа и возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, начаты следственные мероприятия.
24 сентября — объявлен общенациональный траур
Распоряжением Президента 25 сентября в Казахстане было объявлено днем общенационального траура.
25 сентября — завершены поисковые работы
Поиски военнослужащих продолжались круглосуточно. В 09:15 были обнаружены тела последних двух военнослужащих, находившихся в розыске.
После этого поисково-спасательная операция была завершена. Согласно уточнённым данным, из 17 военнослужащих, оказавшихся в море, трое были спасены, 14 погибли.
Правительственная комиссия продолжила рассматривать ход расследования, устанавливать все обстоятельства произошедшего и определять ответственность виновных лиц.
Помощь оказана семьям погибших
В соответствии с поручением Президента была организована работа по оказанию семьям погибших военнослужащих государственных социальных выплат и материальной поддержки.
Также была оказана необходимая помощь в проведении похорон.
Для дополнительной материальной поддержки был организован сбор средств. Согласно официальным данным, члены Народного совета Казахстана собрали 815 млн тенге. Кроме того, предприниматели и меценаты также оказали поддержку семьям погибших.
Вопрос распределения собранных средств между семьями адресно и прозрачно был взят на контроль.
25 сентября — Президент направил телеграммы
Касым-Жомарт Токаев направил личные телеграммы с соболезнованиями семьям погибших военнослужащих.
Глава государства сообщил, что семьям будет оказана необходимая помощь.
Кроме того, Президент объявил о решении представить погибших военнослужащих к государственным наградам.
26 сентября — создана комиссия по проверке Министерства обороны
Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о создании комиссии по комплексной проверке ситуации в Министерстве обороны. После этого по поручению Главы государства была создана специальная комиссия для проведения комплексной проверки деятельности Министерства обороны. В состав комиссии вошли представители ключевых органов в сфере финансового контроля, национальной безопасности, правоохранительной деятельности и государственного управления.
Комиссию возглавила заместитель председателя Совета Безопасности Республики Казахстан Аида Балаева.
В состав комиссии вошли председатель Высшей аудиторской палаты, представители Администрации Президента, Агентства по финансовому мониторингу, аппарата Совета Безопасности, Министерства финансов, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности и Министерства национальной экономики.
Комиссии поручено провести комплексную проверку ситуации в Министерстве обороны, в том числе финансового и материально-технического обеспечения военных структур.
Первые результаты проверки поручено доложить Президенту в течение семи дней.
26 сентября — прошла церемония прощания с погибшими
В Мангистау состоялась церемония прощания с погибшими военнослужащими.
В соответствии с поручением Президента их семьям были предоставлены государственные социальные выплаты, материальная поддержка и необходимая помощь в организации похорон.
27 сентября — министр обороны освобождён от должности
Указом Главы государства Даурен Жуматаевич Косанов освобождён от должности министра обороны Республики Казахстан.
В тот же день указом Президента Айдос Сакенович Мырзахметов назначен министром обороны Республики Казахстан.
Таким образом, за четыре дня после трагедии были проведены поисково-спасательные работы, начато расследование уголовного дела. Правительственная комиссия приступила к установлению обстоятельств произошедшего, был объявлен общенациональный траур, семьям погибших организовали государственную и дополнительную помощь.
Кроме того, по решению Президента была создана комиссия по комплексной проверке Министерства обороны, в состав которой вошли представители государственных органов в сфере финансов, безопасности и правоохранительной деятельности. 27 сентября министр обороны был освобождён от должности, после чего назначен новый глава ведомства.
27 сентября — погибшие военнослужащие посмертно награждены государственными наградами
Указом Президента Касым-Жомарта Токаева военнослужащие, погибшие во время военных учений в Мангистауской области, посмертно награждены государственными наградами.
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащим присвоены ордена «Айбын».
Командир взвода Олжас Мухтарулы награждён орденом II степени «Айбын» имени Бауыржана Момышулы.
Командиры отделений и матросы награждены орденом III степени «Айбын» имени Рахымжана Кошкарбаева.
В их числе Сержан Аяпберген, Дастан Бегей, Мейрамбек Бердиханов, Акжайык Гилаж, Мансур Гумаров, Олжас Диханбаев, Асет Жанабай, Алмас Кобенов, Азамат Мадихан, Омирбек Омирзак, Женис Темиргалиев и Акылбек Толеген.
Таким образом, решение о представлении погибших военнослужащих к государственным наградам, озвученное в телеграммах Президента 25 сентября, 27 сентября было официально реализовано указом Главы государства.
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