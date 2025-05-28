В Мажилисе в первом чтении рассматривают законопроект по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В рамках него предлагается, что операторы сотовой связи и "Правительство для граждан" станут новыми субъектами финансового мониторинга, передаёт BAQ.KZ.

"Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а "Правительство для граждан" по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге по аналогии со сделками у нотариусов", - сказал на пленарном заседании заместитель Председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

В агентстве считают, что такие решения способствуют более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций.

Также, согласно новым поправкам, субъекты финансового мониторинга будут обязаны передавать информацию о клиентах, чья деятельность может свидетельствовать о попытках легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

Помимо этого, планируется серьёзная модернизация системы оценки рисков. Она будет разделена на два уровня:

- Национальная оценка риска, проводимая Агентством по финансовому мониторингу;

- Секторальная оценка, за которую будут отвечать государственные органы, осуществляемая раз в три года.

В Агенстве подчеркивают, что будут формировать оценку риска на основе глубокой аналитики и собранных данных, что станет основой для дальнейшего развития системы противодействия отмыванию доходов.