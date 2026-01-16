Спасатели не дали сгореть частному дому в городе Булаево Северо-Казахстанской области, передает BAQ.kz.

Огонь по сообщению службы 112 возник в частном доме. Загорелось потолочное перекрытие вблизи дымоходной трубы отопительной печи. Через 7 минут после вызова на место прибыли сотрудники МЧС и быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Причиной ЧП стало банальное нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Службы спасения призывают жителей страны соблюдать меры предосторожности и регулярно проверять печное оборудование.