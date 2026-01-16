Спасатели не дали сгореть частному дому в СКО
Благодаря слаженной работе пожарных обошлось без жертв.
Сегодня, 02:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:27Сегодня, 02:27
131Фото: pixabay.com
Спасатели не дали сгореть частному дому в городе Булаево Северо-Казахстанской области, передает BAQ.kz.
Огонь по сообщению службы 112 возник в частном доме. Загорелось потолочное перекрытие вблизи дымоходной трубы отопительной печи. Через 7 минут после вызова на место прибыли сотрудники МЧС и быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
Причиной ЧП стало банальное нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Службы спасения призывают жителей страны соблюдать меры предосторожности и регулярно проверять печное оборудование.
Самое читаемое
- Строительство второй линии метро Алматы оценили в 1,2 триллиона тенге
- 246 млн прибыли и изношенная инфраструктура: что происходит с аэропортом Усть-Каменогорска
- Ученые бьют тревогу: Открытый в среду астероид может столкнуться с Землей
- Два казахстанца погибли на заводе в России
- Снова онлайн: 15 января школьники Астаны будут учиться дистанционно