Спасатели не дали сгореть частному дому в СКО

Благодаря слаженной работе пожарных обошлось без жертв.

Сегодня, 02:27
Фото: pixabay.com

Спасатели не дали сгореть частному дому в городе Булаево Северо-Казахстанской области, передает BAQ.kz.

Огонь по сообщению службы 112 возник в частном доме. Загорелось потолочное перекрытие вблизи дымоходной трубы отопительной печи. Через 7 минут после вызова на место прибыли сотрудники МЧС и быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Причиной ЧП стало банальное нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Службы спасения призывают жителей страны соблюдать меры предосторожности и регулярно проверять печное оборудование. 

