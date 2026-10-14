Спорткомплекс на 5 тысяч зрителей начали строить в Актюбинской области
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В Актюбинской области началось строительство универсального спортивного комплекса на 5 тысяч зрителей. Объект появится в формирующемся социально-деловом центре «Алтын Орда».
Новая арена рассчитана на проведение крупных соревнований, тренировок и массовых мероприятий. С подготовительными работами на площадке ознакомился аким области Асхат Шахаров.
В состав комплекса войдут центральная спортивная арена на 5 тысяч зрителей, 50-метровый плавательный бассейн, залы для спортивной и художественной гимнастики, баскетбола и волейбола.
Проект предусматривает тренажерный зал и помещения для занятий йогой и пилатесом. Заниматься здесь смогут профессиональные спортсмены и любители активного образа жизни.
Общая площадь здания превысит 31 тыс. квадратных метров. Комплекс разместится на участке площадью 6,1 гектара.
Здесь планируют создать условия для проведения соревнований различного уровня и регулярных тренировок по нескольким спортивным направлениям.
«По поручению Главы государства в стране ведется работа по развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Строительство таких объектов позволит привлечь больше людей к активному образу жизни, поддержать профессиональных спортсменов и проводить соревнования различного уровня. Важно, чтобы комплекс был построен качественно и в установленные сроки», - отметил Асхат Шахаров.
На площадке уже завершили ограждение территории, снятие плодородного слоя почвы и разработку котлована.
Сейчас специалисты проводят геодезические работы и готовят арматуру для устройства фундаментной плиты.
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