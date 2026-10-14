Спорткомплекс на 5 тысяч зрителей начали строить в Актюбинской области

В Актюбинской области началось строительство универсального спортивного комплекса на 5 тысяч зрителей. Объект появится в формирующемся социально-деловом центре «Алтын Орда».

Новая арена рассчитана на проведение крупных соревнований, тренировок и массовых мероприятий. С подготовительными работами на площадке ознакомился аким области Асхат Шахаров.

В состав комплекса войдут центральная спортивная арена на 5 тысяч зрителей, 50-метровый плавательный бассейн, залы для спортивной и художественной гимнастики, баскетбола и волейбола.

Проект предусматривает тренажерный зал и помещения для занятий йогой и пилатесом. Заниматься здесь смогут профессиональные спортсмены и любители активного образа жизни.

Общая площадь здания превысит 31 тыс. квадратных метров. Комплекс разместится на участке площадью 6,1 гектара.

Здесь планируют создать условия для проведения соревнований различного уровня и регулярных тренировок по нескольким спортивным направлениям.

«По поручению Главы государства в стране ведется работа по развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Строительство таких объектов позволит привлечь больше людей к активному образу жизни, поддержать профессиональных спортсменов и проводить соревнования различного уровня. Важно, чтобы комплекс был построен качественно и в установленные сроки», - отметил Асхат Шахаров.

На площадке уже завершили ограждение территории, снятие плодородного слоя почвы и разработку котлована.

Сейчас специалисты проводят геодезические работы и готовят арматуру для устройства фундаментной плиты.