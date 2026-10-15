Средства реабилитации стали самой востребованной услугой на портале «Әлеумет»
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Чаще всего казахстанцы через портал «Әлеумет» получали технические средства реабилитации. Всего за девять месяцев 2026 года там оформили более 463 тыс. услуг для людей с инвалидностью.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, всего через портал предоставили 463 205 услуг.
Из них:
- 330 300 пришлось на технические средства реабилитации;
- 96 905 на санаторно-курортное лечение;
- 27 400 на услуги индивидуального помощника;
- 8 600 на услуги специалиста жестового языка.
За девять месяцев на портале зарегистрировались 75 062 активных получателя услуг.
В системе размещено 11 285 товаров. Сейчас там представлены 690 поставщиков технических средств реабилитации, причем 433 из них зарегистрировались в течение отчетного периода.
Что можно получить через «Әлеумет»
На портале доступны протезно-ортопедические изделия, средства для людей с нарушениями слуха и зрения, средства передвижения и обязательные гигиенические средства.
Там же можно выбрать услуги индивидуального помощника, специалиста жестового языка и санаторно-курортное лечение.
Получатель может самостоятельно посмотреть предложения разных поставщиков, сравнить характеристики и выбрать подходящий вариант из тех, которые предусмотрены его индивидуальной программой абилитации и реабилитации.
Заказ и необходимые документы оформляются онлайн с помощью электронной цифровой подписи.
Если сложно разобраться самостоятельно
На портале работает чат-бот Aidana. Он объясняет порядок работы сервиса, предоставляет информацию по нормативным документам и отвечает на распространенные вопросы.
Помощь можно получить и офлайн. При местных органах социальной защиты работают уголки самообслуживания, где специалисты помогают выбрать и заказать необходимые средства реабилитации.
Портал «Әлеумет» работает по адресу aleumet.egov.kz и позволяет получателям напрямую выбирать товары, услуги и поставщиков.
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