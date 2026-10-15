Средства реабилитации стали самой востребованной услугой на портале «Әлеумет»

Чаще всего казахстанцы через портал «Әлеумет» получали технические средства реабилитации. Всего за девять месяцев 2026 года там оформили более 463 тыс. услуг для людей с инвалидностью.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, всего через портал предоставили 463 205 услуг.

Из них:

330 300 пришлось на технические средства реабилитации;

96 905 на санаторно-курортное лечение;

27 400 на услуги индивидуального помощника;

8 600 на услуги специалиста жестового языка.

За девять месяцев на портале зарегистрировались 75 062 активных получателя услуг.

В системе размещено 11 285 товаров. Сейчас там представлены 690 поставщиков технических средств реабилитации, причем 433 из них зарегистрировались в течение отчетного периода.

Что можно получить через «Әлеумет»

На портале доступны протезно-ортопедические изделия, средства для людей с нарушениями слуха и зрения, средства передвижения и обязательные гигиенические средства.

Там же можно выбрать услуги индивидуального помощника, специалиста жестового языка и санаторно-курортное лечение.

Получатель может самостоятельно посмотреть предложения разных поставщиков, сравнить характеристики и выбрать подходящий вариант из тех, которые предусмотрены его индивидуальной программой абилитации и реабилитации.

Заказ и необходимые документы оформляются онлайн с помощью электронной цифровой подписи.

Если сложно разобраться самостоятельно

На портале работает чат-бот Aidana. Он объясняет порядок работы сервиса, предоставляет информацию по нормативным документам и отвечает на распространенные вопросы.

Помощь можно получить и офлайн. При местных органах социальной защиты работают уголки самообслуживания, где специалисты помогают выбрать и заказать необходимые средства реабилитации.

Портал «Әлеумет» работает по адресу aleumet.egov.kz и позволяет получателям напрямую выбирать товары, услуги и поставщиков.