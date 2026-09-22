США и Китай пока не согласовали условия продления торгового перемирия

США и Китай пока не достигли договорённости об условиях продления торгового перемирия, срок действия которого заканчивается 10 ноября. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью Bloomberg Television.

По словам Грира, Вашингтон может поддержать продление соглашения на срок от трёх до шести месяцев.

«Мы продолжим обсуждать этот вопрос. Мы считаем, что сегодня продления не будет, но до этого момента у нас всё ещё есть время. Поэтому я ожидаю, что переговоры продолжатся, и, думаю, обе стороны этого хотят», — отметил американский торговый представитель.

Он также подчеркнул, что Вашингтон и Пекин пока расходятся во мнениях относительно условий дальнейшего продления торгового перемирия.