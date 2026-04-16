США нанесли удар по судну, связанному с наркотрафиком

В результате операции погибли три человека.

Сегодня 2026, 08:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Istockphoto
Сегодня 2026, 08:32
65
Фото: Istockphoto

Южное командование Вооружённых сил США сообщило о новом ударе по судну в Тихом океане, которое, по их данным, использовалось для перевозки наркотиков, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

В результате операции погибли три человека.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков. В ходе удара были убиты трое мужчин-наркотеррористов», – говорится в заявлении командования в Х.

Также отмечается, что судном управляли члены террористической организации, однако её название не уточняется.

Самое читаемое

Наверх