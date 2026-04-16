США нанесли удар по судну, связанному с наркотрафиком
В результате операции погибли три человека.
Сегодня 2026, 08:32
65Фото: Istockphoto
Южное командование Вооружённых сил США сообщило о новом ударе по судну в Тихом океане, которое, по их данным, использовалось для перевозки наркотиков, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков. В ходе удара были убиты трое мужчин-наркотеррористов», – говорится в заявлении командования в Х.
Также отмечается, что судном управляли члены террористической организации, однако её название не уточняется.
