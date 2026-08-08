США вышли на первое место по поставкам сжиженного газа в Индию
За этот период американские компании поставили в страну около 3,6 млн тонн продукции.
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США стали крупнейшим поставщиком сжиженного нефтяного газа (СНГ) в Индию по итогам января–июля 2026 года.
По данным The Times of India, в июле объем поставок из США достиг 896 тыс. тонн, увеличившись на 24% по сравнению с июнем.
При этом импорт СНГ из стран Персидского залива — ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и Кувейта — с начала года сократился до 5,3 млн тонн. На изменение структуры поставок повлияла блокада Ормузского пролива на фоне обострения конфликта между США и Ираном.
До начала конфликта около 90% импортируемого Индией СНГ приходилось на страны Персидского залива. В январе–июле их доля снизилась примерно до 60%.
Общий объем импорта СНГ в Индию в июле составил 1,23 млн тонн — это максимальный показатель за последние четыре месяца. По сравнению с июнем поставки выросли примерно на 7%.
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