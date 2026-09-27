Старое видео выдали за кадры с телами погибших военнослужащих в Мангистау
Видеозапись появилась в соцсетях ещё в августе, однако после трагедии её начали распространять с ложным утверждением о связи с событиями в Мангистау.
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В социальных сетях распространяется старое видео, которое пользователи связывают с гибелью военнослужащих во время трагедии в Мангистауской области. Как установили специалисты NoFake.kz совместно с Центром по борьбе с дезинформацией, эта информация не соответствует действительности.
На кадрах показана перевозка неизвестных грузов и предметов. Распространяющие видео пользователи утверждали, что оно якобы связано с недавними событиями в Мангистауской области.
Проверка показала, что исходная видеозапись была опубликована в TikTok ещё 19 августа 2026 года, то есть задолго до сентябрьской трагедии. Изначально её разместил пользователь @abenov__01. Позднее оригинальная публикация была удалена, однако 9 сентября видео вновь появилось на другом аккаунте — @bauka.kz091.
Таким образом, видеозапись существовала в интернете до трагедии и не может быть её непосредственной съёмкой.
Где снято видео
Точное место съёмки установить не удалось. Анализ местности с использованием различных сервисов геолокации позволяет предположить, что видео могло быть снято в Туркестанской или Алматинской областях либо в области Жетысу.
Кроме того, специалисты проанализировали автомобиль, попавший в кадр. На нём установлен государственный регистрационный номер 676AVN13. Согласно имеющимся данным, Toyota Alphard с этим номером зарегистрирован в Туркестанской области.
Эти сведения также не подтверждают связь видео с событиями в Мангистауской области.
После трагедии старые кадры начали повторно распространять уже в новом контексте — как якобы видео перевозки тел погибших военнослужащих.
Специалисты отмечают, что подобная подмена контекста может вводить пользователей в заблуждение. При распространении подобных материалов рекомендуется проверять дату первой публикации, первоначальный источник и контекст, в котором видео появилось изначально.
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