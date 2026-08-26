В Казахстане планируют реформировать систему обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей. Новая модель должна учитывать уровень профессиональных рисков и финансовое состояние предприятий, передает BAQ.KZ.

Зачем меняют систему

Реформа направлена на создание более справедливой тарифной модели и повышение финансовой устойчивости системы защиты работников.

Инициативы включены в проект Программы развития страхового рынка до 2030 года. Документ разработан Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с участниками страхового рынка и экспертами по поручению Главы государства.

От чего будет зависеть стоимость страховки

Одним из главных изменений станет переход к риск-ориентированному тарифообразованию.

Базовая ставка будет зависеть от профессионального риска, а итоговая стоимость полиса – от показателей конкретного предприятия. При расчете планируют учитывать частоту и тяжесть несчастных случаев, историю страховых выплат, условия труда и подтвержденные меры по снижению производственного травматизма.

Работодатели, которые системно улучшают условия труда и снижают риски, смогут получать скидки. При высоком уровне травматизма стоимость страхования, напротив, будет увеличиваться.

При этом единые правила применения скидок и надбавок должны исключить необоснованное занижение тарифов.

Кто будет рассчитывать тарифы

Расчет тарифов планируют проводить на основе независимой актуарной оценки.

Центральный актуарий будет определять базовые ставки, оценивать достаточность тарифов и страховых резервов, а также регулярно пересматривать параметры тарифных коридоров.

Страховые компании смогут самостоятельно устанавливать стоимость конкретного договора, но только в пределах, установленных регулятором.

Что изменится в выплатах

Также предлагается разделить действующие обязательства системы ОСНС на два направления.

Первое будет связано непосредственно с производственными травмами. В него войдут компенсации при утрате трудоспособности, расходы на лечение и реабилитацию, а также выплаты иждивенцам.

Второе направление может охватывать долгосрочную социальную защиту работников, занятых во вредных условиях труда. В частности, речь идет о предпенсионных аннуитетных выплатах.

Такое разделение позволит четче определить источники финансирования и назначение средств.

Сохранят ли права работников

Переход на новую модель планируется с учетом уже приобретенных прав работников. Действующие договоры и обязательства будут исполняться в полном объеме.

Перед реформой проведут инвентаризацию действующих договоров и разработают переходные механизмы для разных категорий получателей.

Почему реформа стала актуальной

Система ОСНС испытывает растущую финансовую нагрузку. После введения в 2024 году дополнительных страховых выплат и механизмов реабилитации пострадавших работников тарифы не менялись.

К началу 2026 года средний уровень убыточности по рынку достиг 55%, а у отдельных страховых организаций этот показатель составил 80%.

За 2025 год страховые компании фактически выплатили 45,2 млрд тенге. Из них 7,2 млрд тенге пришлось на предпенсионные аннуитеты. Общий объем выплат оказался более чем в три раза выше показателя 2023 года.

При этом объем ожидаемых выплат по уже наступившим страховым случаям составляет 285,7 млрд тенге, в том числе 34,6 млрд тенге по предпенсионным аннуитетам. Это на 61% выше уровня 2023 года.

Кто за что будет отвечать

В рамках новой модели планируется четко разграничить ответственность участников системы.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка будет отвечать за регулирование и надзор. Центральный актуарий – за независимые расчеты и оценку финансовой устойчивости системы.

Министерство труда и социальной защиты населения будет заниматься вопросами охраны труда, учетом производственного травматизма и соответствующими отраслевыми данными.

Страховые организации будут заключать договоры, формировать резервы и осуществлять страховые выплаты.

Ожидается, что новая модель усилит связь между безопасностью труда и стоимостью страхования, а также обеспечит более устойчивую защиту работников при производственных травмах и длительной утрате трудоспособности.