Казахстан готовит новые правила для страховых посредников. Гражданам хотят дать больше возможностей при выборе полиса, а обязанности страховых агентов и брокеров разделить четче. Об этом говорится в проекте Программы развития страхового рынка до 2030 года, передает BAQ.KZ.

Кто будет отвечать за страховку

Одна из главных идей реформы – клиент должен понимать, с кем он имеет дело, какие услуги получает и к кому обращаться, если наступил страховой случай.

По информации Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, сейчас на рынке работают 12 лицензированных страховых брокеров и страховые агенты. Брокеры преимущественно представляют интересы корпоративных клиентов, а агенты действуют от имени страховщиков при продаже добровольных видов страхования.

Что смогут делать брокеры

После изменений брокеры будут сопровождать клиента не только при выборе страховки.

Если произойдет страховой случай, посредник сможет помочь разобраться с дальнейшими действиями, подготовить необходимые документы и пройти вместе с клиентом процедуру получения выплаты.

Брокерам также планируют разрешить получать вознаграждение от страховщиков за разработку страховых продуктов и цифровых сервисов.

Что изменится для агентов

Для страховых агентов правила станут шире. При работе с населением они смогут предлагать все классы страхования – как обязательные, так и добровольные.

Кроме того, отменят ограничение, по которому агент не мог представлять интересы нескольких страховщиков в одной отрасли.

При этом останется важное ограничение: агентам запретят привлекать клиентов – юридических лиц. Это должно снизить вероятность конфликта интересов и возможных злоупотреблений.

Кто поможет получить выплату после ДТП

Отдельные изменения коснутся посредников, которые помогают пострадавшим в ДТП получить выплаты по обязательному автострахованию.

Ранее их деятельность не регулировалась в полной мере. Теперь таких посредников хотят включить в регулируемый периметр и создать соответствующий реестр.

Они должны будут раскрывать клиентам размер своего вознаграждения. Также им запретят выкупать у пострадавших право требования страховой выплаты у страховщика.

Что в итоге получит клиент

В результате реформы клиенту должно стать проще разобраться в страховании. Агент будет заниматься продажей страховых продуктов населению, а брокер – выступать независимым посредником и сопровождать клиента, в том числе при урегулировании страхового случая.

Новые требования к посредникам, маркетплейсам и раскрытию информации должны сделать комиссии более прозрачными, снизить риск навязывания услуг и усилить конкуренцию между страховыми компаниями.