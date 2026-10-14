Страны ОТГ договорились ускорить таможенные процедуры

В Бишкеке состоялось 12-е заседание руководителей таможенных администраций государств — членов Организации тюркских государств (ОТГ). Ключевыми темами встречи стали цифровизация таможенного взаимодействия, упрощение трансграничных перевозок и развитие транзитного потенциала стран организации.

Делегацию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан возглавил председатель Комитета Жандос Дуйсембиев.

Одним из главных итогов встречи стали договорённости о переходе к электронному обмену таможенными данными между странами ОТГ. До 1 марта 2027 года планируется завершить реализацию технических условий информационного обмена в рамках Соглашения о создании упрощённого таможенного коридора.

Это позволит приступить к пилотному электронному обмену данными между таможенными службами государств организации. Официальный запуск проекта намечен на следующее заседание, которое состоится в Турции.

Внедрение цифрового взаимодействия позволит повысить оперативность таможенного контроля, сократить время прохождения процедур и создать более благоприятные условия для бизнеса и международных перевозчиков.

Отдельное внимание участники уделили управлению таможенными рисками и сотрудничеству таможенных лабораторий. До 1 декабря 2026 года государства направят предложения по приоритетным направлениям обмена опытом. На их основе Секретариат ОТГ сформирует сводный перечень.

Казахстан и Узбекистан представили результаты двустороннего сотрудничества таможенных лабораторий и выступили с предложением расширить это взаимодействие за счёт присоединения других государств ОТГ.

Кроме того, согласован поэтапный график подготовки Плана действий («дорожной карты») по таможенному сотрудничеству ОТГ на 2027–2031 годы, а также Меморандума о сотрудничестве в сфере программ уполномоченных экономических операторов.

В числе других приоритетных направлений — внедрение процедуры eTIR, развитие механизма «единого окна» и использование Транскаспийского таможенного транзитного портала. Реализация этих инициатив призвана упростить международные перевозки, повысить эффективность таможенного администрирования и укрепить транзитный потенциал государств ОТГ, в том числе в рамках Среднего коридора.

По итогам заседания подписан Протокол, закрепляющий достигнутые договорённости и сроки их реализации.

Следующее, 13-е заседание руководителей таможенных администраций государств — членов ОТГ состоится в 2027 году в Турецкой Республике