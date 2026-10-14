Стрельба и нападение в Алматинской области: полиция задержала участников конфликта

В социальных сетях распространилось видео из села Косозен Алматинской области. По словам автора записи, трое мужчин напали на одного человека и стреляли по автомобилю из пневматического оружия. В полиции подтвердили задержание участников конфликта, передает BAQ.KZ.

Что произошло

Инцидент произошёл 14 октября в селе Косозен Илийского района.

На распространившихся кадрах виден автомобиль с повреждениями кузова и разбитым стеклом. Автор видео утверждает, что трое мужчин напали на одного человека и открыли стрельбу из пневматического оружия.

Что сообщили в полиции

В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту хулиганства возбуждены уголовные дела.

«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов все участники конфликта задержаны и водворены в изолятор временного содержания», – сообщили в полиции.

Сейчас проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Действиям каждого участника конфликта будет дана правовая оценка.