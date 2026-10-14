Стрельба и нападение в Алматинской области: полиция задержала участников конфликта
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В социальных сетях распространилось видео из села Косозен Алматинской области. По словам автора записи, трое мужчин напали на одного человека и стреляли по автомобилю из пневматического оружия. В полиции подтвердили задержание участников конфликта, передает BAQ.KZ.
Что произошло
Инцидент произошёл 14 октября в селе Косозен Илийского района.
На распространившихся кадрах виден автомобиль с повреждениями кузова и разбитым стеклом. Автор видео утверждает, что трое мужчин напали на одного человека и открыли стрельбу из пневматического оружия.
Что сообщили в полиции
В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту хулиганства возбуждены уголовные дела.
«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов все участники конфликта задержаны и водворены в изолятор временного содержания», – сообщили в полиции.
Сейчас проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Действиям каждого участника конфликта будет дана правовая оценка.
Самое читаемое
- В Павлодарской области к декабрю откроют мясокомбинат за 1 млрд теңге
- В выходные в Астане пройдет ярмарка с ценами ниже рыночных
- В Алматинской области запустили завод пищевых ингредиентов мощностью 8 тыс. тонн в год
- 457 километров в работе: как продвигается строительство трассы «Караганда – Жезказган»
- Женщину убили в Актобе: подозреваемого задержали