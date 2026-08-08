Строительная отрасль Казахстана в 2026 году: устойчивый рост и новые проекты

Несмотря на сохраняющиеся глобальные экономические вызовы, строительный сектор в Казахстане демонстрирует уверенный рост объемов строительных работ, увеличение ввода жилья и активное развитие инфраструктурных проектов. Государственная политика по модернизации жилищного строительства, цифровизации отрасли и привлечению инвестиций продолжает приносить ощутимые результаты. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Строительство остается локомотивом экономики

По итогам первых месяцев 2026 года строительный сектор демонстрирует двузначные темпы роста. Согласно данным Бюро национальной статистики, за январь–апрель объем выполненных строительных работ достиг 1,74 трлн тенге, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад обеспечили строительство и реконструкция инженерных сооружений, транспортной инфраструктуры и объектов производственного назначения. (Статистика Ресурсы⁠￼)

Примечательно, что строительный рынок Казахстана остается преимущественно частным. Около 87,6% всех строительных работ выполняют частные компании, что свидетельствует о высокой инвестиционной активности бизнеса и его ведущей роли в развитии отрасли.

Уже по итогам первого квартала объем строительных работ превысил 1,23 трлн тенге, увеличившись почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Жилищное строительство сохраняет высокие темпы

Одним из главных показателей эффективности строительной отрасли остается ввод жилья.

Правительством поставлена задача по итогам 2026 года обеспечить ввод 18,5 млн квадратных метров жилья. Такой показатель станет одним из самых высоких за всю историю независимого Казахстана и позволит продолжить решение жилищного вопроса для тысяч семей.

По состоянию на первое полугодие уже введено в эксплуатацию 8,5 млн квадратных метров жилья. Это свидетельствует о сохранении высокого темпа строительства и позволяет рассчитывать на выполнение годового плана. (Kursiv Media Казахстан⁠￼)

Рост жилищного строительства наблюдается практически во всех регионах страны. Особенно активно развивается строительство в крупнейших городах — Астане, Алматы и Шымкенте, а также в быстрорастущих областных центрах.

Государственные программы продолжают стимулировать рынок

Развитие строительной отрасли тесно связано с реализацией государственных программ по обеспечению населения доступным жильем и модернизации городской инфраструктуры.

Особое внимание уделяется:

* строительству инженерных коммуникаций;

* развитию социальной инфраструктуры;

* возведению школ и медицинских учреждений;

* строительству объектов водоснабжения и теплоснабжения;

* реализации комплексной застройки новых микрорайонов.

Наряду с этим продолжается развитие индивидуального жилищного строительства, особенно в пригородных районах крупных городов.

Цифровизация становится новой нормой

Одним из важнейших направлений развития отрасли в 2026 году остается цифровизация строительной сферы.

Министерство промышленности и строительства продолжает внедрение цифровых сервисов, позволяющих значительно сократить сроки получения разрешительной документации, повысить прозрачность строительного процесса и снизить административные барьеры для бизнеса.

Все активнее применяются технологии информационного моделирования зданий (BIM), электронные системы контроля строительства и цифровой мониторинг реализации инвестиционных проектов.

Это способствует повышению качества строительства, снижению рисков и более эффективному использованию бюджетных средств.

Инфраструктурное строительство набирает обороты

Помимо жилищного строительства значительные средства направляются на развитие инфраструктуры.

Продолжается строительство автомобильных дорог, мостов, инженерных сетей, объектов энергетики, коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры.

Именно масштабные инфраструктурные проекты стали одним из факторов роста строительной отрасли в 2026 году. Значительная часть увеличения объема строительных работ обеспечена именно строительством инженерных сооружений.

Инвестиционная привлекательность отрасли растет

Строительство остается одним из наиболее привлекательных направлений для инвестиций.

Рост государственного финансирования инфраструктурных проектов сочетается с активным участием частного капитала. Продолжается реализация проектов государственно-частного партнерства, расширяется участие иностранных инвесторов в строительстве промышленных объектов, логистических центров и производственных площадок.

Развитие строительной индустрии стимулирует спрос на отечественные строительные материалы, металлопродукцию, цемент, стекло и другую продукцию перерабатывающей промышленности.

Основные вызовы

Несмотря на положительную динамику, отрасль сталкивается с рядом системных задач.

Среди них рост стоимости строительных материалов, дефицит квалифицированных кадров, необходимость дальнейшего повышения производительности труда, ускорение цифровой трансформации, обеспечение качества строительства при увеличении объемов работ.

Дополнительное внимание уделяется вопросам энергоэффективности новых зданий, экологическим стандартам и внедрению современных технологий строительства.

Перспективы

Эксперты отмечают, что при сохранении текущих темпов строительная отрасль сможет не только выполнить все запланированные показатели 2026 года, но и создать основу для дальнейшего роста экономики страны.

Развитие жилищного строительства, реализация масштабных инфраструктурных проектов, модернизация инженерных сетей и цифровая трансформация отрасли позволяют говорить о переходе строительного комплекса Казахстана на новый этап развития.

Строительство продолжает играть стратегическую роль в экономике республики, создавая рабочие места, привлекая инвестиции, развивая смежные отрасли и повышая качество жизни населения. По итогам 2026 года сектор сохраняет устойчивую положительную динамику и остается одним из ключевых факторов социально-экономического развития Казахстана.