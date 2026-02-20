Строительные компании Павлодара скрыли сотни миллионов тенге от налогов
Фирмы скрыли доходы на 120 млн тенге.
Сегодня 2026, 16:11
56Фото: freepik.com
В Павлодаре выявлены факты системного сокрытия доходов в строительном секторе, передает BAQ.KZ.
В ходе надзорной деятельности прокуроры обнаружили, что ряд строительных компаний не отражали в налоговой отчетности сделки по продаже объектов недвижимости. Это привело к значительным потерям бюджета.
Так, одна из компаний реализовала 43 объекта бытового обслуживания, однако сведения о продажах не были включены в декларацию. В результате налоговые обязательства не были оплачены на сумму 77,8 млн тенге.
Аналогичные нарушения установлены ещё у 12 строительных фирм. В общей сложности прокуроры обеспечили возмещение более 120 млн тенге.
Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений продолжается.
