В Павлодаре выявлены факты системного сокрытия доходов в строительном секторе, передает BAQ.KZ.

В ходе надзорной деятельности прокуроры обнаружили, что ряд строительных компаний не отражали в налоговой отчетности сделки по продаже объектов недвижимости. Это привело к значительным потерям бюджета.

Так, одна из компаний реализовала 43 объекта бытового обслуживания, однако сведения о продажах не были включены в декларацию. В результате налоговые обязательства не были оплачены на сумму 77,8 млн тенге.

Аналогичные нарушения установлены ещё у 12 строительных фирм. В общей сложности прокуроры обеспечили возмещение более 120 млн тенге.

Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений продолжается.