Студенты из Астаны научили ИИ оценивать риск отторжения пересаженных органов

Пересадка органа спасает жизнь, но организм может его не принять. Студенты Astana IT University создали сервис Cortex AI, который с помощью искусственного интеллекта оценивает риск отторжения трансплантата. Проект показали на выставке AI-Sana. Разработчики подчеркивают, что ИИ не заменяет врача, а дает ему дополнительную информацию для решения.

По данным разработчиков, сервис прогнозирует риск отторжения с использованием генетических данных пациента. Он анализирует 33 метаболических параметра и на их основе готовит подробный отчет для медиков. Врач видит, насколько вероятно, что пересаженный орган не приживется, и может учесть это при лечении.

Над проектом команда работает уже не первый год, при поддержке Министерства науки и высшего образования и программы AI-Sana.

«Мы уже продолжительное время сотрудничаем с Министерством науки и высшего образования РК и развиваем проект при поддержке программы AI-Sana. В прошлом году наша команда получила награду в категории Best Biomedical Startup. Участие в программе позволяет нам знакомиться с разработками других университетов, обмениваться опытом и получать доступ к новым знаниям и возможностям для развития проекта», – рассказал разработчик Ернур Сырлыбаев.

По его словам, помогает и родной университет, который поддерживает не только развитие самого продукта, но и его продвижение.

У команды уже есть победы на стартап-конкурсах Empower Me, Digital Kazakhstan и NACTS World Cup. Теперь студенты хотят выйти на международные рынки и запустить пилотные проекты в Китае и Южной Корее.

Cortex AI разрабатывают в рамках программы AI-Sana. Она помогает студентам осваивать искусственный интеллект и превращать университетские идеи в настоящие технологические решения, в том числе для медицины.