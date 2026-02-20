В Казахстане продолжается цифровизация товарного оборота с помощью Национального каталога товаров (НКТ), который уже содержит более 16 миллионов карточек продукции, передает BAQ.KZ.

Генеральный директор ТОО «Центр развития цифровой экономики» Бикеш Курмангалиева рассказала, как для проверки корректности данных используется искусственный интеллект на казахстанском суперкомпьютере и какие преимущества система даёт бизнесу.

По словам Бикеш Курмангалиевой, крупные производители и импортеры сами вносят данные о своих товарах, а задача государства - проверить их корректность.

«У Казахстана есть свой суперкомпьютер. Мы на нём запустили модель искусственного интеллекта для проверки карточек товаров, потому что их уже больше 16 миллионов ввели сами владельцы. Это не данные, собранные с интернета - это информация от крупных производителей, которые сами внесли свои позиции. Теперь мы подтверждаем корректность этих данных через суперкомпьютер. Проект очень важный, и со временем все оценят его значимость, особенно для экономики, где много импорта и теневых схем», — объяснила она.

Она также подчеркивает, что система позволяет бизнесу использовать данные для планирования продаж и участия в государственных закупках.

«Мы предусмотрели два вида карточек. Если вы просто завезли товар для продажи магазинам, заполняете базовую карточку - семь обязательных атрибутов. Если вы хотите участвовать в госзакупках, необходимо заполнить расширенную карточку с 22 атрибутами. Это строгие требования, но они оправданы - помогают обосновывать цены и обеспечивают справедливость. Таким образом система поддерживает добросовестных участников рынка и делает процесс прозрачным для всех», — подчеркнула Бикеш Курмангалиева.

Национальный каталог товаров также служит инструментом защиты прав интеллектуальной собственности и предотвращения фальсификаций.

«К нам обращаются крупные бренды, например Samsung и Procter & Gamble, с просьбой ввести свои карточки. Мы создали специальный атрибут: карточка принадлежит производителю и редактируется только им. Это помогает защищать бренд и бороться с подделками, которые сегодня встречаются очень часто. Каталог позволяет потребителю точно определить происхождение товара и убедиться, что он покупает оригинальную продукцию», — отметила она.

По её словам, в будущем НКТ станет единым источником данных для всех государственных и корпоративных систем, от таможни до электронных счетов-фактур и кассовых систем, обеспечивая полную прозрачность цепочки поставок.