Талгат Ерсеитов назначен акимом Степногорска
До нового назначения он руководил Астраханским районом Акмолинской области.
21 Сентября 2026, 23:11
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21 Сентября 2026, 23:1121 Сентября 2026, 23:11
139Фото: Акимат Акмолинской области
Талгат Ерсеитов назначен акимом Степногорска. Соответствующее распоряжение 21 сентября 2026 года подписал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.
До назначения Ерсеитов с ноября 2023 года занимал должность акима Астраханского района.
Он имеет значительный опыт работы в системе местного государственного управления. В 2009–2012 годах Ерсеитов был заместителем акима Астраханского района, а в 2012–2017 годах возглавлял этот район.
В 2017–2019 годах он руководил Есильским районом, а в 2019–2023 годах — Буландынским районом.
Ранее 21 сентября стало известно об освобождении от должностей акима Степногорска Гайдара Касенова и акима Аршалынского района Достанбека Есжанова.
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