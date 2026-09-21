Талгат Ерсеитов назначен акимом Степногорска. Соответствующее распоряжение 21 сентября 2026 года подписал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

До назначения Ерсеитов с ноября 2023 года занимал должность акима Астраханского района.

Он имеет значительный опыт работы в системе местного государственного управления. В 2009–2012 годах Ерсеитов был заместителем акима Астраханского района, а в 2012–2017 годах возглавлял этот район.

В 2017–2019 годах он руководил Есильским районом, а в 2019–2023 годах — Буландынским районом.

Ранее 21 сентября стало известно об освобождении от должностей акима Степногорска Гайдара Касенова и акима Аршалынского района Достанбека Есжанова.