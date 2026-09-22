Танкер получил повреждения при выходе из Ормузского пролива

Танкер, перевозивший сжиженный нефтяной газ (LPG), получил повреждения после попадания снаряда при выходе из Ормузского пролива.

Как сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), информация об инциденте поступила от капитана судна.

По его словам, танкер был повреждён обломками неизвестных снарядов. Все члены экипажа находятся в безопасности. Сведений об экологическом ущербе не поступало.

Несмотря на повреждения, судно продолжит движение к следующему пункту назначения.

UKMTO рекомендовало другим судам соблюдать осторожность при проходе через Ормузский пролив и сообщать Управлению о любой подозрительной активности.