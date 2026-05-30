Театру имени Максима Горького присвоят национальный статус: коллектив выразил благодарность Президенту



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения работников культуры и искусства сообщил о принятом решении присвоить Государственному академическому русскому драматическому театру имени Максима Горького в Астане статус «национального». Коллектив театра расценил эту инициативу как проявление высокого уважения к отечественной культуре и признание многолетнего труда творческого сообщества, выразив благодарность Главе государства.

Театр имени Максима Горького является одним из старейших культурных учреждений страны. В этом году театр отмечает 125-летие со дня основания. По словам представителей коллектива, решение Президента о присвоении театру национального статуса стало историческим событием и закономерным итогом многолетней работы.

«Решение нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о присвоении нашему театру национального статуса — это большая честь и одновременно высокая ответственность для нас. Это высокая оценка многолетнего труда коллектива и его творческих поисков. От имени всего театра выражаем искреннюю благодарность Главе государства», — отметил директор театра Гани Каримов.

Сегодня театр активно популяризирует национальную культуру, представляя лучшие произведения казахской драматургии на русском языке. В его репертуаре представлены постановки «Чингисхан», «Хан Кене», «Томирис — царица саков», «Последнее покаяние», «Алия», «Сакен Сейфуллин» и другие спектакли, посвященные историческим личностям и национальным ценностям.

Театр также достойно представляет культуру Казахстана на международной арене. Коллектив становился обладателем Гран-при фестиваля SAMGAU, успешно выступал на престижных фестивалях «Встречи в России» и «Золотой Витязь». Кроме того, театр принимал участие в международных проектах и гастрольных турах в Сербия, Китай, Испания и Венгрия, знакомя зарубежную аудиторию с казахстанским театральным искусством. В 2023 году театр стал лауреатом национальной премии UMAI в номинации «Лучший драматический спектакль».

По словам директора театра, присвоение национального статуса позволит значительно расширить возможности творческого коллектива и укрепить международное сотрудничество. Это откроет новые перспективы для реализации совместных проектов с зарубежными режиссерами, участия в международных фестивалях и гастрольных программах, а также привлечения известных деятелей искусства.

В дальнейшем театр намерен усилить сотрудничество с казахстанскими авторами, развивать современную драматургию, поддерживать молодых творцов и повышать качество и содержательность спектаклей. Также будет продолжена работа по расширению международных культурных связей и модернизации технической базы театра.