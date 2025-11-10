Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации падела (FIP) Луиджи Карраро и председателя мирового профессионального тура Premier Padel Насcера Бен Ганима Аль-Хелаифи, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития падела в Казахстане. На сегодняшний день в стране сформировалось сообщество, насчитывающее более 1,5 тысячи игроков, а региональные федерации созданы во всех 16 областях.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство придает большое значение развитию массового спорта и созданию современной спортивной инфраструктуры.

В настоящее время в Казахстане действует 17 кортов для игры в падел. В 2027 году в Алматы планируется открытие спортивного комплекса ADD PADEL ARENA с 10 кортами международного стандарта. Новый объект станет одной из самых современных арен Центральной Азии и позволит проводить турниры уровня Premier Padel.

Глава государства остановился на вопросах развития футбола, напомнив о начатых в стране преобразованиях, связанных с приватизацией футбольных клубов и формированием конкурентной среды

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Нассeра Аль-Хелаифи как члена Исполкома УЕФА и акционера клуба "Пари Сен-Жермен" за вклад в продвижение футбола.

В завершение встречи Глава государства выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества Казахстана с Международной федерацией падела будет способствовать развитию и популяризации этого вида спорта в нашей стране.