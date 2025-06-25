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Токаев направил телеграмму президенту Мозамбика

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Мозамбика Даниэлу Шапу.

Сегодня, 18:05
АВТОР
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Токаев направил телеграмму президенту Мозамбика Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
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Фото: Токаев направил телеграмму президенту Мозамбика
Касым-Жомарт Токаев поздравил Даниэла Шапу и его соотечественников с 50-летием независимости Республики Мозамбик, передает BAQ.KZ.
"Этот исторический день имеет особое значение как яркий символ единства и созидания Вашего народа, незыблемой основы государственности и устойчивого развития. Желаю Вашей стране достижения высоких целей во имя ценностей независимости", – говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что дружественные отношения между Казахстаном и Мозамбиком будут развиваться и впредь.

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