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Токаев направил телеграмму соболезнования правителю Дубая

21 Сентября 2026, 17:47
АВТОР
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Акорда 21 Сентября 2026, 17:47
21 Сентября 2026, 17:47
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Вице-президенту, Премьер-министру ОАЭ и Правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной его брата – шейха Ахмеда бен Рашида Аль Мактума.

Глава государства направил шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму телеграмму, в которой выразил слова поддержки семье Аль Мактум.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад шейха Ахмеда Аль Мактума в развитие Объединенных Арабских Эмиратов, укрепление национальной безопасности и обеспечение экономического роста страны.

Президент Казахстана выразил искренние соболезнования и слова поддержки семье Аль Мактум в связи с утратой.

 

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