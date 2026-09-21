Токаев направил телеграмму соболезнования правителю Дубая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Вице-президенту, Премьер-министру ОАЭ и Правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной его брата – шейха Ахмеда бен Рашида Аль Мактума.

Глава государства направил шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму телеграмму, в которой выразил слова поддержки семье Аль Мактум.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад шейха Ахмеда Аль Мактума в развитие Объединенных Арабских Эмиратов, укрепление национальной безопасности и обеспечение экономического роста страны.

Президент Казахстана выразил искренние соболезнования и слова поддержки семье Аль Мактум в связи с утратой.