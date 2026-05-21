Глава государства назначил нового зампреда АСПиР

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает BAQ.kz.

"Распоряжением Главы государства Адиль Кусманов назначен заместителем Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Ранее другим распоряжением Президента от должности заместителя председателя Агентства был освобождён Сырымбет Каскеев.

Кусманов Адиль Миратович

Родился 25 января 1994 года в Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Имеет высшее образование. В 2017 году окончил Назарбаев Университет, получив степень бакалавра математики с углублённым изучением экономики. В 2018 году завершил обучение в Оксфордском университете по программе "Болашак", получив степень магистра по математическому моделированию и научным вычислениям.

Является участником международных лидерских программ John Smith Trust, Asia 21 Next Generation Fellows и KDI G20 Global Leadership Program, где изучал вопросы макроэкономики, государственного управления и развития человеческого капитала.

Трудовую деятельность начал в 2018 году. Работал ведущим экспертом Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан, затем занимал должности в Центре анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Президенте РК. В 2023–2024 годах работал заместителем председателя правления Института экономических исследований Министерства национальной экономики РК. С ноября 2024 года и по настоящее время занимает должность председателя правления АО "Центр международных программ" Министерства науки и высшего образования РК.

Также является членом Президентского молодежного кадрового резерва, Совета по молодежной политике при Президенте РК, Клуба экспертов при Сенате Парламента РК, а также независимым директором совета директоров Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева.

Владеет казахским, русским, английским и турецким языками.

Награждён медалью "Ерен еңбегі үшін", а также имеет благодарственные письма Президента Республики Казахстан, Администрации Президента и Премьер-министра РК.