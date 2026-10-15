Касым-Жомарт Токаев назвал СВМДА уникальной площадкой для безопасности и доверия в Азии

Касым-Жомарт Токаев выступил на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В начале выступления Президент поблагодарил Ильхама Алиева за гостеприимство и организацию встречи.

Глава государства высоко оценил председательство Азербайджана и отметил работу по развитию СВМДА как площадки для диалога, укрепления доверия и сотрудничества.

«Для Казахстана Совещание имеет особое значение. Более трех десятилетий назад наша страна выступила инициатором создания этого форума с целью укрепления взаимного доверия и содействия обеспечению безопасности в нашем большом регионе. С этого момента СВМДА успешно объединяет государства-участники во имя достижения взаимовыгодных результатов. На сегодняшний день эта площадка остается уникальным форумом, который изначально создавался для обеспечения безопасности и укрепления доверия в Азии в формате прямого всеобщего диалога. Государства – участники СВМДА охватывают почти 90 процентов территории Азии и представляют более половины населения земного шара. Далеко не все международные институты могут заявить о столь внушительном масштабе своей деятельности», – подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что масштаб СВМДА говорит о большом потенциале объединения. Одной из движущих сил он назвал молодое поколение.