Токаев: необходимо создать инновационную экосистему, в которой образование занимает ключевое место

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил обновить стандарты среднего образования с учетом мировых тенденций, а школы проекта «Келешек мектептері» в течение трех лет превратить в центры апробации передовых методов обучения. Об этом Глава государства заявил на Августовской конференции педагогов в Астане, передает BAQ.KZ.

Регионам с низкой успеваемостью окажут помощь

Президент поручил Администрации Президента совместно с Правительством отдельно изучить ситуацию в регионах, где сохраняются низкие показатели успеваемости школьников.

«Поручаю Администрации Президента совместно с Правительством оказать практическое содействие регионам с низкими показателями успеваемости в сфере образования. Так, считаю целесообразным провести тщательный анализ ситуации», – сказал Токаев.

После анализа Правительство должно подготовить комплексные решения для повышения эффективности системы образования. При этом Президент предложил использовать потенциал передовых школ и институтов развития.

Школьные программы пересмотрят

Еще одно поручение касается содержания среднего образования. Токаев заявил, что действующие стандарты необходимо привести в соответствие с современными мировыми тенденциями.

По его словам, в образовательных программах следует делать больший акцент на знаниях и дисциплинах, которые способствуют развитию.

«Вместо акцента на исторические предания и не отвечающие требованиям достоверности сведения образовательные программы для подрастающего поколения должны быть ориентированы на дисциплины, способствующие прогрессу и развитию. Разработка соответствующих программ – первостепенная задача профильного ведомства», – заявил Президент.

«Келешек мектептері» станут площадками для новых методов обучения

Особую роль в обновлении системы образования Токаев отвел проекту «Келешек мектептері». По его словам, эти школы должны не только работать по современным стандартам, но и стать площадками, где будут испытывать новые образовательные подходы.

«В течение следующих трех лет „Келешек мектептері“ должны превратиться в центр апробации передовых методов обучения», – сказал Глава государства.

Большая ответственность в этой работе, по словам Президента, возлагается на Национальную академию образования имени Ибрая Алтынсарина.

За пять лет построили 1120 школ

Токаев также рассказал о развитии школьной инфраструктуры. За последние семь лет финансирование сферы образования увеличилось в три раза и достигло 6,4 трлн тенге.

За пять лет в Казахстане построили 1120 школ более чем на 1 млн ученических мест. Материально-техническую базу обновили более чем в 5 тысячах сельских школ, а в учебных заведениях оборудовали свыше 7 тысяч современных предметных кабинетов.

В рамках проекта «Келешек мектептері», который стартовал два года назад, построили 217 школ на 460 тысяч учащихся.

«Не будет преувеличением сказать, что появился новый стандарт современных школ», – отметил Токаев.

Президент заявил, что строительство учебных заведений продолжится во всех регионах, прежде всего там, где по-прежнему не хватает ученических мест.

«Мы непременно продолжим строительство качественных учебных заведений во всех регионах, прежде всего, в районах, где сохраняется потребность в школьных местах. Это актуальная задача государственного значения», – подчеркнул Глава государства.

По его словам, уже со следующего года необходимо обеспечить высокие темпы строительства новых школ.