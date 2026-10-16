Токаев обсудил с главой ЮНЕСКО и представителем Еврокомиссии сотрудничество в науке и энергетике

На полях Саммита по вопросам биоразнообразия в рамках COP17 в Ереване Касым-Жомарт Токаев провел встречи с Генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани и исполнительным вице-председателем Европейской комиссии по вопросам чистого, справедливого и конкурентоспособного перехода Терезой Риберой.

Во время встречи с Халедом аль-Анани стороны обсудили перспективы сотрудничества Казахстана с ЮНЕСКО в образовании, науке и культуре.

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Отдельное внимание уделили международным инициативам, связанным с развитием гуманитарных связей и укреплением диалога между народами.

На встрече с Терезой Риберой речь шла о взаимодействии Казахстана и Европейского союза в сферах устойчивого развития, энергетики и охраны окружающей среды.