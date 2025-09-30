Токаев обсудил с министром по делам обороны ОАЭ перспективы сотрудничества
Токаев принял министра обороны ОАЭ.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев принял государственного министра по делам обороны ОАЭ Мухаммеда бен Мубарака Фаделя Аль-Мазруи, передает BAQ.KZ
На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества двух стран в области обеспечения безопасности и военного образования.
Глава государства отметил достижения Объединенных Арабских Эмиратов в оборонной промышленности, а также обратил внимание на возможности обмена опытом в сфере передовых технологий и инноваций.
Президент также подчеркнул динамичное развитие отношений между Астаной и Абу-Даби по всем направлениям и выразил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства.
В свою очередь министр передал Главе нашего государства слова приветствия от Президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и Премьер-министра, Правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.
Он также выразил уверенность в том, что этот визит придаст новый импульс взаимодействию в военной сфере.
Самое читаемое
- В ЗКО раскрыта крупная схема криптомошенничества
- 22-летняя казахстанка разбила камнем стекло поезда из-за опоздания
- Как школьники будут использовать нейросети на уроках
- Сломанные деревья, ДТП и пробки: Аномальный снегопад парализовал Костанай
- Матч "Кайрат" — "Реал" в Алматы принесёт бюджету до 3 млрд тенге