Главы Казахстана и России приняли участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества, который в этом году проходит в Уральске в формате видеоконференцсвязи. Ключевая тема форума — "Рабочие профессии – драйвер роста экономики", передает BAQ.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что страна проводит масштабную трансформацию системы технического и профессионального образования (ТиПО) для подготовки кадров новой формации, способных работать в условиях современной экономики.

"Стоит задача превратить наши колледжи в центры передовых компетенций, в которых теория органично соединяется с практикой, а образование – с производством. Поэтому мы активно развиваем дуальное обучение", — подчеркнул Глава государства.

По словам Токаева, сегодня свыше 100 тысяч студентов проходят практику на базе 18 тысяч предприятий, а более четырех тысяч компаний взяли шефство над 600 колледжами, обеспечивая производственные практики, наставничество и обновление оборудования.

Президент также сообщил, что в стране реализуется проект бесплатного технического и профессионального образования, внедрен механизм целевой подготовки с гарантированным трудоустройством.

"Параллельно идет профориентационная работа, чтобы обучение в колледжах воспринималось молодежью как первый осознанный шаг к освоению по-настоящему востребованной профессии", — отметил он.

Особое внимание, по словам Токаева, уделяется повышению общественного статуса и квалификации педагогов. Важным направлением является и интернационализация технического и профессионального образования.

"В рамках интернационализации технического и профессионального образования внедряются международные стандарты, привлекаются зарубежные менеджеры, развивается академическая мобильность", — сказал Президент.

Он добавил, что "более 60 колледжей Казахстана уже наладили сотрудничество с партнерами из 30 стран, а с российскими колледжами и предприятиями успешно работают девять наших колледжей".

Токаев подчеркнул, что подготовка квалифицированных кадров и повышение престижа рабочих профессий являются ключевыми факторами устойчивого экономического роста и технологического прогресса Казахстана.