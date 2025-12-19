Токаев поддержал японский проект по локализации ремонта техники в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства принял председателя совета директоров компании Komatsu Хироюки Огаву, передаёт BAQ.KZ.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев отметил, что Komatsu является надежным и проверенным временем партнером Казахстана, вносящим весомый вклад в развитие горнодобывающей инфраструктуры страны.
Президент приветствовал решение компании реализовать проект по строительству в Астане производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению техники.
По словам Хироюки Огава, Центральная Азия является стратегически важным рынком с высоким потенциалом и значительными возможностями. По его словам, новый комплекс станет крупнейшим хабом в регионе, который сократит время и стоимость ремонта компонентов для горнодобывающих компаний и обеспечит оперативное сервисное обслуживание.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан заинтересован в локализации производства и дальнейшем укреплении промышленного сотрудничества между странами, получении передовых технологий для повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам подготовки кадров.
Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Komatsu по созданию в нашей стране регионального учебного центра для операторов, механиков и инженеров, отметив, что данный проект станет важным вкладом в развитие человеческого капитала и углубление промышленного партнерства.
Komatsu является одной из крупнейших в мире машиностроительных корпораций, специализирующихся на производстве строительной, горнодобывающей, дорожной и индустриальной техники.
Самое читаемое
- Сенат принял в первом чтении поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
- Сенат ужесточил правила аренды электросамокатов в Казахстане
- Лжесотрудники госслужб оформили кредиты на жителя Петропавловска
- Трое казахстанцев выступят в основной сетке Juniors Australian Open-2026
- Единую платформу комуслуг запустят в Казахстане в 2026 году