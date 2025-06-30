Президент Республики Казахстан подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности фондов целевого капитала (эндаумент-фондов), а также экологически неблагополучных территорий казахстанской части Приаралья", передает BAQ.KZ.

Новый нормативный акт открывает сразу два важных направления: развитие устойчивого финансирования через эндаументы и более системный подход к экологическому восстановлению Приаралья.