Токаев поручил новому министру просвещения наладить обратную связь с гражданами
Сегодня, 17:04
Сегодня, 17:04
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра просвещения Жулдыз Сулейменову, передаёт BAQ.KZ.
В ходе встречи глава государства подчеркнул важность эффективной реализации государственных и отраслевых программ, а также национальных проектов в сфере образования.
Токаев дал министру ряд конкретных поручений, в том числе по повышению качества образования, своевременному решению актуальных проблем отрасли и налаживанию системной обратной связи с гражданами.
