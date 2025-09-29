Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра просвещения Жулдыз Сулейменову, передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи глава государства подчеркнул важность эффективной реализации государственных и отраслевых программ, а также национальных проектов в сфере образования.

Токаев дал министру ряд конкретных поручений, в том числе по повышению качества образования, своевременному решению актуальных проблем отрасли и налаживанию системной обратной связи с гражданами.