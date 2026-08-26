Токаев поручил пересмотреть правила аттестации учителей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству пересмотреть порядок аттестации педагогов и устранить излишние требования. Об этом Глава государства заявил на Августовской конференции педагогов в Астане, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Президент отметил, что в сфере образования нельзя проводить реформы ради самих реформ. По его словам, каждое изменение должно быть предварительно всесторонне проанализировано.

«Нельзя проводить реформы только ради реформ. Каждую реформу, особенно в сфере образования, перед ее реализацией необходимо всесторонне анализировать и тщательно продумывать ее последствия. Реформа – это не просто испытание или эксперимент, а ответственное решение», – сказал Токаев.

Глава государства отдельно остановился на вопросах аттестации педагогов. По его словам, учителя жалуются на чрезмерную бюрократию и сложности, возникающие при прохождении этой процедуры.

«Необходимо пересмотреть правила аттестации учителей. Педагоги нередко жалуются на чрезмерную бюрократию и сложности, возникающие в ходе прохождения аттестации», – отметил Президент.

В этой связи Токаев поручил Правительству проанализировать действующий порядок и принять меры по устранению излишних требований.

«Речь не идет об упрощении самой оценки или снижении требований к педагогам. Нам необходима справедливая, понятная и открытая система оценки знаний и профессиональных компетенций», – подчеркнул Глава государства.

Президент добавил, что при совершенствовании системы необходимо учитывать специфику работы педагогов и подходить к этому вопросу с высокой ответственностью и профессионализмом.