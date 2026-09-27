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Токаев поручил уделить внимание безопасности личного состава

27 Сентября 2026, 18:09
АВТОР
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Akorda.kz 27 Сентября 2026, 18:09
27 Сентября 2026, 18:09
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Фото: Akorda.kz

Президент отметил, что в ходе учений военнослужащие не были обеспечены необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами.

Отдельное внимание в выступлении было уделено безопасности личного состава. 

Правительственная комиссия, считает Глава государства, должна дать оценку действий всех должностных лиц, отвечавших за подготовку и проведение учений, снабжение и контроль за соблюдением мер безопасности.

Кроме того, в соответствии с Распоряжением Президента началась комплексная проверка положения дел в министерстве обороны. 

Проверка охватит организацию службы, состояние снабжения, материальное и финансовое обеспечение армии. 

Комиссия, которую возглавила заместитель Председателя Совета Безопасности Аида Балаева, должна выявить все нарушения и определить круг лиц, подлежащих привлечению к ответственности. 

Глава государства подчеркнул, что звания и должности не могут служить основанием для освобождения от ответственности. Этот вопрос находится на его личном контроле.

– Это трагическое происшествие со всей очевидностью вскрыло многочисленные недостатки и отсутствие профессионализма в армии. Пришло время для кардинальной военной реформы. Это безотлагательная задача. В связи с этим мною произведены кадровые перестановки. Представляю вам нового министра обороны Айдоса Сакеновича Мырзахметова. Он вступает в должность в непростое время. На него возлагается исключительная ответственность, предстоит решить крайне сложные задачи. Нужны самые решительные действия, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

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