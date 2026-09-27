Токаев поручил уделить внимание безопасности личного состава

Президент отметил, что в ходе учений военнослужащие не были обеспечены необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами.

Отдельное внимание в выступлении было уделено безопасности личного состава.

Правительственная комиссия, считает Глава государства, должна дать оценку действий всех должностных лиц, отвечавших за подготовку и проведение учений, снабжение и контроль за соблюдением мер безопасности.

Кроме того, в соответствии с Распоряжением Президента началась комплексная проверка положения дел в министерстве обороны.

Проверка охватит организацию службы, состояние снабжения, материальное и финансовое обеспечение армии.

Комиссия, которую возглавила заместитель Председателя Совета Безопасности Аида Балаева, должна выявить все нарушения и определить круг лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

Глава государства подчеркнул, что звания и должности не могут служить основанием для освобождения от ответственности. Этот вопрос находится на его личном контроле.