Токаев поручил ускорить строительство дороги "Торгай – Иргиз"

Фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству ускорить строительство автомобильной дороги по маршруту "Торгай – Иргиз", а также других транспортных артерий в западном направлении. Об этом сообщил помощник – пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай, передает BAQ.KZ.

Развитие дорожной инфраструктуры в регионе имеет стратегическое значение для обеспечения транспортной доступности, улучшения логистики и стимулирования экономического роста.

 

