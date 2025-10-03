Токаев поручил ускорить строительство дороги "Торгай – Иргиз"
Сегодня, 16:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:11Сегодня, 16:11
35Фото: pexels.com
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству ускорить строительство автомобильной дороги по маршруту "Торгай – Иргиз", а также других транспортных артерий в западном направлении. Об этом сообщил помощник – пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай, передает BAQ.KZ.
Развитие дорожной инфраструктуры в регионе имеет стратегическое значение для обеспечения транспортной доступности, улучшения логистики и стимулирования экономического роста.
Самое читаемое
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Автобусы переполнены, мостов не хватает: зачем Усть-Каменогорску канатная дорога?
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов
- Ими интересуются Маск и Цукерберг: В Astana Hub назвали самые дорогие стартапы Казахстана
- В Нигерии перевернулась лодка с торговцами: погибли как минимум 26 человек