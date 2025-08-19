  • 19 Августа, 14:22

Токаев посетил новое здание ДКНБ в Астане

В столице открылось современное здание ДКНБ.

Сегодня, 13:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 13:05
Сегодня, 13:05
104
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел новое здание Департамента Комитета национальной безопасности по городу Астане, передает BAQ.KZ.

В ходе посещения президенту представили оперативный центр, рабочие кабинеты сотрудников и специализированные служебные помещения, полностью отвечающие современным требованиям.

Президент дал положительную оценку проведенной работе по строительству нового здания, оснащенного необходимой материально-технической базой для обеспечения безопасности жителей столицы.

Самое читаемое

Наверх