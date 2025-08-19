Токаев посетил новое здание ДКНБ в Астане
В столице открылось современное здание ДКНБ.
Сегодня, 13:05
104Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел новое здание Департамента Комитета национальной безопасности по городу Астане, передает BAQ.KZ.
В ходе посещения президенту представили оперативный центр, рабочие кабинеты сотрудников и специализированные служебные помещения, полностью отвечающие современным требованиям.
Президент дал положительную оценку проведенной работе по строительству нового здания, оснащенного необходимой материально-технической базой для обеспечения безопасности жителей столицы.
