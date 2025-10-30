Глава государства осмотрел зрительный зал учреждения и понаблюдал за репетицией областного симфонического оркестра.

Многофункциональный Центр искусств, рассчитанный на 1000 мест, был открыт в прошлом году. Современное здание стоимостью 3,7 млрд тенге стало одной из главных культурных площадок региона. Здесь проходят концертные программы, творческие вечера и общественные мероприятия различного формата.

В Центре действуют несколько творческих коллективов, а его сцена используется для выступлений местных артистов и гостей региона.

Президенту также рассказали, что с 2022 года в области построено 18 объектов культуры, включая семь современных центров "Руханият", новое здание музыкального колледжа, областной историко-краеведческий музей и дома культуры в сельских населённых пунктах.

Акимат области ведет системную работу по обеспечению жильем работников культуры, повышению квалификации специалистов и внедрению передовых практик в этой сфере.