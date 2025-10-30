LIVE LIVE
Токаев посетил Центр искусств в Кызылорде

АВТОР
Фото: Акорда
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область посетил современный Центр искусств, передает BAQ.KZ.

