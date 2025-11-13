Токаев посетит Узбекистан и примет участие в ряде международных встреч
Акорда рассказала о планах Токаева на предстоящей неделе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда рассказала о планах Президента Казахстана на предстоящей неделе, передает BAQ.KZ.
14 ноября Касым-Жомарт Токаев примет участие во втором Форуме работников сельского хозяйства в Астане. В ходе мероприятия будут обсуждены ключевые вопросы развития аграрного сектора страны.
С 14 по 15 ноября Глава государства по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева совершит государственный визит в Узбекистан.
Программа визита включает переговоры президентов в формате тет-а-тет, а также участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.
16 ноября Касым-Жомарт Токаев примет участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая также пройдет в Ташкенте.
В свою очередь, 17–19 ноября в Астану с государственным визитом прибудет Президент Эстонии Алар Карис. В Акорде состоятся переговоры на высшем уровне, на которых будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества.
Самое читаемое
- В результате ДТП с автобусом погибли десятки человек в Перу
- 94% сёл Алматинской области подключены к широкополосному интернету
- В Алматинской области раскрыли кражу цветного металла с поезда
- ДТП в Алматинской области: спасатели спасли пострадавшего водителя
- Синоптики прогнозируют морозы до –20° в Казахстане