Акорда рассказала о планах Президента Казахстана на предстоящей неделе, передает BAQ.KZ.

14 ноября Касым-Жомарт Токаев примет участие во втором Форуме работников сельского хозяйства в Астане. В ходе мероприятия будут обсуждены ключевые вопросы развития аграрного сектора страны.

С 14 по 15 ноября Глава государства по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева совершит государственный визит в Узбекистан.

Программа визита включает переговоры президентов в формате тет-а-тет, а также участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

16 ноября Касым-Жомарт Токаев примет участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая также пройдет в Ташкенте.

В свою очередь, 17–19 ноября в Астану с государственным визитом прибудет Президент Эстонии Алар Карис. В Акорде состоятся переговоры на высшем уровне, на которых будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества.