Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших на учениях в Мангистауской области
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил государственными наградами военнослужащих, погибших в ходе учений в Мангистауской области.
Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, государственными наградами Республики Казахстан (посмертно) награждены военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области
орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы:
Мұхтарұлы Олжас – командир взвода войсковой части 29011
орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева:
Аяпберген Сержан Талғатұлы – командир отделения войсковой части 29011;
Бегей Дастан Нурболұлы – старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011;
Бердиханов Мейрамбек Ермуханұлы – командир отделения войсковой части 29011;
Гилаж Ақжайық Болатбекұлы – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011;
Гумаров Мансур Айтбайулы – командир отделения войсковой части 29011;
Диханбаев Олжас Тажибайұлы – командир отделения войсковой части 29011;
Жаңабай Әсет Саматұлы – специалист (наводчик) войсковой части 29011;
Кобенов Алмас Жусипулы – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011;
Мадихан Азамат Болатбекұлы – матрос (помощник гранатометчика) войсковой части 29011;
Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011;
Темиргалиев Женис Тлеушевич – матрос (помощник пулеметчика) войсковой части 29011;
Төлеген Ақылбек Қабденұлы – старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011;
Турдыбекұлы Мирас – матрос (стрелок) войсковой части 29011.
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