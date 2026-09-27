Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших на учениях в Мангистауской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил государственными наградами военнослужащих, погибших в ходе учений в Мангистауской области.

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, государственными наградами Республики Казахстан (посмертно) награждены военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области

орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы:

Мұхтарұлы Олжас – командир взвода войсковой части 29011

орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева:

Аяпберген Сержан Талғатұлы – командир отделения войсковой части 29011;

Бегей Дастан Нурболұлы – старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011;

Бердиханов Мейрамбек Ермуханұлы – командир отделения войсковой части 29011;

Гилаж Ақжайық Болатбекұлы – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011;

Гумаров Мансур Айтбайулы – командир отделения войсковой части 29011;

Диханбаев Олжас Тажибайұлы – командир отделения войсковой части 29011;

Жаңабай Әсет Саматұлы – специалист (наводчик) войсковой части 29011;

Кобенов Алмас Жусипулы – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011;

Мадихан Азамат Болатбекұлы – матрос (помощник гранатометчика) войсковой части 29011;

Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011;

Темиргалиев Женис Тлеушевич – матрос (помощник пулеметчика) войсковой части 29011;

Төлеген Ақылбек Қабденұлы – старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011;

Турдыбекұлы Мирас – матрос (стрелок) войсковой части 29011.