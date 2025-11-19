Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова и заслушал отчет о развитии аграрного сектора за десять месяцев 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

По данным министра, в отрасли сохраняется положительная динамика: объем производства сельхозпродукции достиг 8,1 трлн тенге, что на 5,4% выше показателя прошлого года. Выпуск продуктов питания увеличился на 9% — до 3,1 трлн тенге. Экспорт агропродукции вырос до 4,7 млрд долларов.

Айдарбек Сапаров сообщил, что за последние два года для поддержки АПК введены прямые кредиты под 5% на пополнение оборотных средств, расширены программы льготного лизинга сельхозтехники. По поручению главы государства финансирование отрасли доведено до 1 трлн тенге, из которых 250 млрд направлены на обновление техники. Только в 2025 году приобретено более 25 тысяч единиц, что позволило снизить износ парка с 90% до 70%.

Министр также отметил подготовку Комплексного плана развития животноводства и создание единой цифровой экосистемы "е-АПК", которая объединит системы субсидирования, управление земельным фондом и производственные процессы в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость ускорения и качественной реализации всех поручений, озвученных ранее на втором Форуме работников сельского хозяйства. Глава государства поставил новые задачи по повышению эффективности агросектора и дальнейшему укреплению продовольственной безопасности страны.