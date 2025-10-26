Касым-Жомарт Токаев поздравил Кэтрин Коннолли с избранием на пост Президента Ирландии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

"Уверен, что под Вашим руководством Ирландия продолжит свое динамичное развитие. Астану и Дублин связывают долгосрочные партнерские отношения, основанные на узах крепкой дружбы и взаимной поддержки. Выражаю готовность к тесному сотрудничеству с Вами в целях дальнейшего укрепления связей и расширения потенциала взаимодействия во благо народов двух стран", – говорится в телеграмме.