Токаев поздравил Кэтрин Коннолли с избранием на пост Президента Ирландии
Президент выразил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества между странами
Сегодня, 19:35
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил Кэтрин Коннолли с избранием на пост Президента Ирландии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
"Уверен, что под Вашим руководством Ирландия продолжит свое динамичное развитие. Астану и Дублин связывают долгосрочные партнерские отношения, основанные на узах крепкой дружбы и взаимной поддержки. Выражаю готовность к тесному сотрудничеству с Вами в целях дальнейшего укрепления связей и расширения потенциала взаимодействия во благо народов двух стран", – говорится в телеграмме.
