Токаев поздравил народ Вьетнама с Днем независимости
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президенту То Ламу по случаю Дня независимости страны.
Глава государства также поздравил с национальным праздником весь вьетнамский народ.
В своем послании Токаев отметил значение Дня независимости для страны, назвав его символом национального единства и созидательного духа народа Вьетнама, а также его стремления к устойчивому развитию и процветанию.
Отдельно Президент остановился на отношениях между Казахстаном и Вьетнамом. Он выразил уверенность, что совместная работа двух государств позволит и дальше развивать стратегическое партнерство на благо их народов.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал То Ламу успехов в государственной деятельности, а народу Вьетнама – счастья и благополучия.
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