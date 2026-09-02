Токаев поздравил народ Вьетнама с Днем независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президенту То Ламу по случаю Дня независимости страны.

Глава государства также поздравил с национальным праздником весь вьетнамский народ.

В своем послании Токаев отметил значение Дня независимости для страны, назвав его символом национального единства и созидательного духа народа Вьетнама, а также его стремления к устойчивому развитию и процветанию.

Отдельно Президент остановился на отношениях между Казахстаном и Вьетнамом. Он выразил уверенность, что совместная работа двух государств позволит и дальше развивать стратегическое партнерство на благо их народов.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал То Ламу успехов в государственной деятельности, а народу Вьетнама – счастья и благополучия.