Токаев поздравил Президента Алжира с Днем Революции

Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем Революции, сообщает Акорда.



Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, продолжит поступательно развиваться на благо обоих народов.



Касым-Жомарт Токаев пожелал Абдельмаджиду Теббуну успехов в его ответственной деятельности, а народу Алжира – благополучия и процветания.