Токаев поздравил Президента Алжира с Днем Революции
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира.
1 Ноября 2026, 10:11
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1 Ноября 2026, 10:111 Ноября 2026, 10:11
203Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем Революции, сообщает Акорда.
Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, продолжит поступательно развиваться на благо обоих народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Абдельмаджиду Теббуну успехов в его ответственной деятельности, а народу Алжира – благополучия и процветания.
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