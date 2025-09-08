Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Северная Македония Гордане Сильяновской-Давковой по случаю национального праздника – Дня независимости, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

"Глава государства выразил уверенность в том, что сотрудничество с Республикой Северная Македония, которая считается одним из надежных партнеров Казахстана на Балканском полуострове, будет и впредь развиваться в духе традиционной дружбы и взаимопонимания", - говорится в сообщении.