Токаев поздравил жителей Северо-Казахстанской области с 90-летием региона
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей Северо-Казахстанской области с 90-летием со дня образования региона. Поздравление Главы государства было зачитано участникам торжественного мероприятия.
Президент отметил, что за девять десятилетий область добилась значительных успехов и сегодня является одним из ключевых аграрных регионов страны.
«Сегодня Северный Казахстан – одна из главных житниц страны. Наши аграрии, блестяще владеющие мастерством земледелия, вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности государства», – говорится в поздравлении.
Глава государства также подчеркнул, что наряду с сельским хозяйством в регионе активно развиваются перерабатывающая промышленность и машиностроение, реализуются новые инвестиционные проекты и открываются предприятия, что способствует повышению качества жизни жителей.
Особое внимание Президент уделил историческому значению региона. Он напомнил, что именно на этой земле жил Абылай хан, сыгравший важную роль в сохранении единства казахского народа. Кроме того, Северо-Казахстанская область стала родиной многих известных государственных и общественных деятелей, представителей культуры, литературы, спорта и правоохранительных органов.
Отдельно Касым-Жомарт Токаев отметил активное участие жителей региона в референдуме по новой Конституции и подчеркнул, что область остается примером мира, согласия и взаимного уважения между представителями разных этносов.
«Жители региона приняли самое активное участие в референдуме по проекту Конституции, продемонстрировав сплоченность и высокую ответственность», – отметил Президент.
В завершение поздравления Глава государства пожелал жителям благополучия, новых успехов и дальнейшего процветания региона.
«Пусть процветает Северо-Казахстанская область!» – говорится в обращении Президента.
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